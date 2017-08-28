США можуть обмежити видачу віз культурного обміну, включно з Work&Travel

Адміністрація президента США Дональда Трампа розглядає можливість скорочення видачі віз за программами культурного і трудового обміну, в тому числі au pair і роботи на літо.

Про це повідомляє The Wall Street Journal з посиланням на джерела в Білому домі.

Видане у квітні розпорядження Трампа "Купуй американське і наймай американців" містить заклик до перегляду міграційних правил США для захисту прав і інтересів американських працівників.

Жодних рішень щодо скорочення віз для культурного обміну ще не прийняту, питання перебуває на стадії розгляду.

Так, адміністрація президента США д США розглядає "значне скорочення" видачі п'яти категорій віз для культурного обміну на основі зайнятості в рамках візової програмі J-1. Зокрема, під загрозою опинилися візи для участі в програмах Work and Travel чи au pair.

Програма J-1 також включає в себе візи для студентів університетів, але WSJ зазначає, що вони не підпадають під скорочення.

Інформаційний лист Державного департаменту США свідчить, що візова програма J-1 має 15 категорій, які надають "можливості для близько 300 000 іноземних відвідувачів на рік більше дізнатися про суспільство та культуру США".

Державний департамент у неділю ввечері не прокоментував інформацію щодо скорочення віз для культурного обміну.

Європейська правда