Россия может вмешаться в выборы Бундестага – немецкая спецслужба

Немецкая спецслужба предостерегает, что у России есть возможности для проведения кампании по дезинформации во время выборов в Бундестаг.

Об этом в интервью немецкому изданию Welt am Sonntag заявил глава ведомства по охране конституции Германии Ханс-Георг Маасен, сообщает Welt, передает Европейская правда.

"Мы считаем, что Россия способна начать дезинформационные кампании в связи с выборами в Бундестаг", - сказал Маассен.

Однако он все еще не знает, вписываются ли такие меры "в нынешнюю политическую программу Кремля".

Маасен предполагает, что, возможно, у Кремля не будет интереса к дальнейшему напряжению отношений с Германией.

Напомним, в 2015 году на компьютерные сети Бундестага была проведена кибератака. Неизвестные хакеры пытались проникнуть в сеть внутренней передачи данных Бундестага.

Впоследствии в СМИ появилась информация, что к кибератакам могли быть причастны российские хакеры.

"Для спецслужб практически невозможно найти судебные доказательства того, что Россия стоит за кибератаками на Бундестаг. Однако федеральное правительство считает это очень вероятным. Кроме того, шпионская деятельность российских спецслужб в Германии остается интенсивной", - заявил Маассен.