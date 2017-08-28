Россия может вмешаться в выборы Бундестага – немецкая спецслужба

511 просмотров
Понедельник, 28 августа 2017, 10:32

Немецкая спецслужба предостерегает, что у России есть возможности для проведения кампании по дезинформации во время выборов в Бундестаг.

Об этом в интервью немецкому изданию Welt am Sonntag заявил глава ведомства по охране конституции Германии Ханс-Георг Маасен, сообщает Welt, передает Европейская правда.

"Мы считаем, что Россия способна начать дезинформационные кампании в связи с выборами в Бундестаг", - сказал Маассен.

Однако он все еще не знает, вписываются ли такие меры "в нынешнюю политическую программу Кремля".

Маасен предполагает, что, возможно, у Кремля не будет интереса к дальнейшему напряжению отношений с Германией.

Напомним, в 2015 году на компьютерные сети Бундестага была проведена кибератака. Неизвестные хакеры пытались проникнуть в сеть внутренней передачи данных Бундестага.

Впоследствии в СМИ появилась информация, что к кибератакам могли быть причастны российские хакеры.

"Для спецслужб практически невозможно найти судебные доказательства того, что Россия стоит за кибератаками на Бундестаг. Однако федеральное правительство считает это очень вероятным. Кроме того, шпионская деятельность российских спецслужб в Германии остается интенсивной", - заявил Маассен.

Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
powered by lun.ua
Главные новости
Россия может вмешаться в выборы Бундестага – немецкая спецслужба
Суд разрешил НАБУ изъять документы НКРЭКУ по делу Дубневичей
Волкер: РФ пытается "заморозить" конфликт на Донбассе
Волкер: США рассматривают вопрос предоставления Украине летального оружия
Все новости
Интервью

Влад Троицкий: Государство должно формировать тренды, а не навязывать идеологию

Где есть, пить и развлекаться в Херсоне