В Чернигове заключенный умер после драки

Черниговская прокуратура выясняет обстоятельства смерти заключенного и открыла дело по факту ненадлежащего исполнения служебных обязанностей работниками СИЗО.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры области.

Согласно сообщению, инцидент произошел в конце прошлой недели. Установлено, что в результате необеспечения надлежащего надзора и контроля за поведением заключенных в одном из участков государственного учреждения "Черниговский следственный изолятор", во время прогулки, возникла драка между заключенными.

В результате, мужчина 1998 года рождения, нанес многочисленные удары руками и ногами по голове мужчины, 1966 года рождения.

Обстоятельства смерти заключенного выясняются согласно уголовному производству, предварительное расследование по которому осуществляется следственным подразделением Национальной полиции с предварительной квалификацией преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство).

Кроме того, прокуратура Черниговской области, с целью оценки полноты выполнения служебных обязанностей работниками СИЗО, инициировала уголовное производство с предварительной квалификацией преступления по ч. 2 ст. 367 Уголовного кодекса Украины (служебная халатность).

Ход следствия в указанных уголовных производствах контролируются руководством региональной прокуратуры.

Ранее сообщалось, что в Одесском СИЗО заключенный убил и расчленил сотрудницу следственного изолятора.

Украинская правда