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Под одесским СИЗО митинг против акций устрашения после убийства сотрудницы

Суббота, 19 августа 2017, 16:09

В субботу под стенами одесского СИЗО проходит импровизированный митинг против акций устрашения, которые якобы прошли после жестокого убийства арестантом сотрудницы изолятора.

 
Все фото Думской

Как пишет "Думская", в акции участвует несколько десятков человек, среди которых родственники заключенных и активисты ряда общественных организаций.

Они утверждают, что сидельцев избивали специально привезенные из других регионов Украины пенитенциарии. Люди требуют от администрации учреждения прекратить акции устрашения. К ним никто не выходит.

 

В то же время, пресс-секретарь замглавы Минюста Юрий Маслак опроверг информацию об акциях устрашения в одесском СИЗО.

"Прежде всего, хотел бы сказать, что жестокостью на жестокость мы отвечать не будем, никогда не планировали, и это не наши методы. Я не знаю, кто является первоисточником этой информации, но вас дезинформировали… Вчера на месте события продолжали работать правоохранительные органы… Да, был усилен режим, но усилить режим — не значит издеваться над людьми", — сообщил он.

По его словам, в результате проведенных обысков у сидельцев изолятора было обнаружено много запрещенных для использования предметов — мобильные телефоны, заточки и так далее.

Как пишет "Думская", информация об избиениях поступила сразу из нескольких источников, включая священника УПЦ КП Дмитрия Краснобаева, который работает с заключенными, и журналиста и бывшего заключенного Александра Орлова. Информаторы "Думской" в местах лишения свободы подтвердили, что такие акции имели место.

17 августа в 5 корпусе одесского СИЗО обнаружили расчлененное тело младшего инспектора II категории отдела режима и охраны Алены Порошенко. Убийца изнасиловал и задушил женщину, после чего разрезал тело на куски и бросил их в мусорные баки.

Подозреваемый ранее привлекался к ответственности по статьям 187 и 115 УК Украины — разбой и умышленное убийство. Также у него есть судимость за изнасилование.

Убийство произошло на территории свинарника, где в нарушение инструкций работал подозреваемый, пишет издание.

Начальник СИЗО Вячеслав Коваль отстранен от должности на время проведения расследования фактов преступной халатности сотрудников изолятора.

Темы: ОдессаСИЗО
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