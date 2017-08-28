В ОРЛО убили двух "народных депутатов"
На территории ОРЛО убили двух "депутатов" самопровозглашенной так называемой "ЛНР" Николая Кривоносова и Инну Кузнецову.
Об этом говорится в сообщении на сайте "главы ЛНР" Игоря Плотницкого, передает российское агентство "РИА Новости".
Ранее "генпрокуратура ЛНР" заявила об убийстве в ночь с 26 на 27 августа двух депутатов "Народного совета республики".
Как известно, в так называемой "Народный совет ЛНР" входит 50 "депутатов".
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