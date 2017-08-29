Жебривский попросит проверить его из-за обвинений Савченко
Глава Донецкой военно-гражданской администрации Павел Жебривский обратится в СБУ и НАБУ для проверки фактов после того, как народный депутат Надежда Савченко обвинила его в контрабанде сигарет.
Об этом он заявил в эфире телеканала "112 Украина".
"Я обращусь, сейчас придут юристы, и будет обращение в СБУ, в НАБУ, поскольку кто-то, некая особа заявила о совершении мной преступления, я хочу, чтобы проверили факты и дали ответ", – сказал он.
Ранее нардеп Надежда Савченко обвинила Павла Жебривского в том, что он занимается контрабандой сигарет.
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