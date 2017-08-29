Жебривский попросит проверить его из-за обвинений Савченко

Глава Донецкой военно-гражданской администрации Павел Жебривский обратится в СБУ и НАБУ для проверки фактов после того, как народный депутат Надежда Савченко обвинила его в контрабанде сигарет.



Об этом он заявил в эфире телеканала "112 Украина".



"Я обращусь, сейчас придут юристы, и будет обращение в СБУ, в НАБУ, поскольку кто-то, некая особа заявила о совершении мной преступления, я хочу, чтобы проверили факты и дали ответ", – сказал он.



Ранее нардеп Надежда Савченко обвинила Павла Жебривского в том, что он занимается контрабандой сигарет.