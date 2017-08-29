Силы АТО сдерживаются, но готовы ответить в случае огня

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Вторник, 29 августа 2017, 13:36

Украинская армия готова ответить в случае боевой активности боевиков на Донбассе, хотя сохраняет перемирие, возобновленное по случаю начала учебного года.

Об этом говорится в заявлении, распространенном пресс-центром штаба АТО в Facebook.

Участники антитеррористической операции на территории Донецкой и Луганской областей принимают меры по недопущению нарушений режима прекращения огня в соответствии с договоренностями.

По результатам рабочей поездки президента в Донецкую область 28 августа, руководители органов военного управления и командиры частей подтвердили готовность и "высокую мотивированность личного состава по полному прекращению огня" со стороны ВСУ, они сдерживают "реагирование на провокации со стороны российско-оккупационных войск".

В то же время, руководство АТО заявляет о "готовности всех сил и средств к адекватному реагированию на возможные наступательные действия противника и обстрелы, которые несут прямую угрозу жизни гражданского населения и военнослужащих сил АТО".

"Режим прекращения огня по случаю начала учебного года должен создать благоприятные условия для продвижения мирного процесса с целью восстановления суверенитета и территориальной целостности Украины", – отмечают в штабе АТО.

Темы: АТО Донбасс
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