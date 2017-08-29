НАТО проверит украинскую армию на стандарты альянса
До конца октября планируется финализировать "инвентарный каталог" средств ВСУ, которые прописаны в соответствии с критериями НАТО.
Об этом заявил представитель Департамента оборонной политики и планирования Международного секретариата НАТО Дэвид Браун во время визита делегации альянса в Украину, сообщает пресс-служба Минобороны Украины.
Указывается, что цель визита заключается в ознакомлении с актуальным состоянием достижения избранных Украиной целей партнерства.
"Речь идет о комплексном видение того, что есть в наличии, какие перед нами задачи стоят. Это (инвентарный каталог - ред.) позволит проработать ответы на те сценарии, которые могут возникнуть в будущем", - отметил Браун.
Также по его словам в настоящее время прорабатывается пособие для оценки сил с помощью которого будут готовиться рекомендации по критически важным вопросам для балансировки оборонного планирования, оценки наличия ресурсов.
Украинская правда
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