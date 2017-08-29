В ГП "Документ" рассказали о новом ажиотаже на биометрические паспорта

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Вторник, 29 августа 2017, 15:57

В государственном предприятии "Документ" ожидают спад ажиотажа на зарубежные биометрические паспорта по окончании сезона отпусков, однако уже ждут нового.

Об этом во вторник в комментарии журналистам заявил пресс-секретарь ГП "Документ" Владимир Полищук, сообщает Укринформ.

"Ажиотаж еще сохраняется, но его уже сняли в Харькове, Днипре, Ужгороде, Ивано-Франковске. Уже почти сняли ажиотаж в Киеве и др. Сейчас просто заканчивается сезон отпусков, и уже почти 2,5 миллиона человек сделали себе зарубежные биометрические паспорта", - сказал Полищук.

Он добавил, что новый ажиотаж на получение биометрических паспортов можно ожидать накануне новогодних праздников.

Как известно, во вторник начал работать крупнейший в Украине Центр по оформлению биометрических загранпаспортов и ID-карт.

Темы: паспорт визы
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