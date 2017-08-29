В ГП "Документ" рассказали о новом ажиотаже на биометрические паспорта

В государственном предприятии "Документ" ожидают спад ажиотажа на зарубежные биометрические паспорта по окончании сезона отпусков, однако уже ждут нового.



Об этом во вторник в комментарии журналистам заявил пресс-секретарь ГП "Документ" Владимир Полищук, сообщает Укринформ.



"Ажиотаж еще сохраняется, но его уже сняли в Харькове, Днипре, Ужгороде, Ивано-Франковске. Уже почти сняли ажиотаж в Киеве и др. Сейчас просто заканчивается сезон отпусков, и уже почти 2,5 миллиона человек сделали себе зарубежные биометрические паспорта", - сказал Полищук.



Он добавил, что новый ажиотаж на получение биометрических паспортов можно ожидать накануне новогодних праздников.



Как известно, во вторник начал работать крупнейший в Украине Центр по оформлению биометрических загранпаспортов и ID-карт.