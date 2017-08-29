Руководитель Укравтодора получил предписание от НАПК

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции вынесло предписание руководителю Укравтодора Славомиру Новаку за нарушение требований закона "О предотвращении коррупции".

Об этом сообщила пресс-служба НАПК.

"Национальное агентство по предупреждению коррупции внесло предписание о нарушении требований законодательства относительно этического поведения, предотвращения и урегулирования конфликта интересов, других нарушений закона и.о. Председателя Государственного агентства автомобильных дорог Украины Славомир Новаку", - говорится в сообщении.

Пресс-служба отмечает, что нарушение требований статей 12 и 19 закона "О предупреждении коррупции" выявлены после внеплановой проверки в Укравтодоре.

"С целью выполнения предписания НАПК требует принять меры по устранению выявленных нарушений. Предписание является обязательным к исполнению", - пишет пресс-служба.

"Украинская правда" обратилась в НАПК, чтобы узнать, за каких именно нарушениях Новак получил предписание. В ведомстве пообещали предоставить эту информацию позже.

Украинская правда