В Украину прибыла делегация ВС Польши во главе с начгенштаба

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Вторник, 29 августа 2017, 22:14

В Украину прибыла группа офицеров и генералов Вооруженных сил Польши, которую возглавляет начальник Генерального штаба ВС Польши генерал-лейтенант Лешек Суравски.

Об этом сообщает 29 августа в Facebook начальник Национальной академии Сухопутных войск ВСУ Павел Ткачук.

"Сегодня радушно встретил начальника Генерального штаба Вооруженных Сил Республики Польша генерал-лейтенанта Лешека Суравски, который возглавил группу польских генералов и офицеров", – пишет он.

 

По словам Ткачука, находясь на Львовщине, польская делегация ознакомится со спецификой деятельности Национальной академии сухопутных войск, Международного центра миротворчества и безопасности.

"Верю, что это будет эффективным и результативным продолжением военно-политического диалога между нашим странами", – отметил Ткачук.

 

Как известно, 24 августа 2017 в Киеве прошел праздничный парад к 26-й годовщине Независимости Украины, в котором приняли участие военные из 10 стран, 9 из которых являются членами НАТО.

Украинская правда

Темы: армия Польша
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