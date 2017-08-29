В Україну прибула делегація ЗС Польщі на чолі з начальником генштабу

В Україну прибула група офіцерів і генералів Збройних сил Польщі, яку очолює начальник Генерального штабу ЗС Польщі генерал-лейтенант Лешек Суравські.

Про це повідомляє 29 серпня у Facebook начальник Національної академії Сухопутних військ ЗСУ Павло Ткачук.

"Сьогодні радо зустрів начальника Генерального штабу Збройних Сил Республіки Польща генерал-лейтенанта Лешека Суравські, який очолив групу польських генералів та офіцерів", – пише він.

За словами Ткачука, перебуваючи на Львівщині, польська делегація ознайомиться зі специфікою діяльності Національної академії сухопутних військ, Міжнародного центру миротворчості та безпеки.

"Вірю, що це буде ефективним та результативним продовженням воєнно-політичного діалогу між нашим країнами", – зазначив Ткачук.

Як відомо, 24 серпня 2017 року у Києві пройшов святковий парад до 26-ї річниці Незалежності України, в якому взяли участь військові з 10 країн, 9 з яких є членами НАТО.

Українська правда