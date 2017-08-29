Порошенко отправит в Грузию самолет ГСЧС
Украина отправит самолет Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Грузию, чтобы помочь в тушении лесных пожаров.
Об этом стороны договорились во время телефонного разговора президента Петра Порошенко с премьер-министром Грузии Георгием Квирикашвили, сообщает пресс-служба главы государства во вторник.
Согласно сообщению, в среду утром украинский самолет АН-32П вылетит из Одессы в Батуми.
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