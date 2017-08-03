США забирает американцев из КНДР

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Четверг, 3 августа 2017, 08:28

Госдепартамент Соединенных Штатов Америки призвал американцев покинуть Корейскую Народно-Демократическую Республику до 1 сентября.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление Госдепа.

"Тем, кто находится в Северной Корее по паспорту США, необходимо покинуть страну до того, как начнет действовать ограничение на поездки американцев в КНДР 1 сентября", – говорится в заявлении.

Американские граждане не смогут вылететь в КНДР, поскольку их паспорта для поездок в эту страну больше не будут действовать.

Если госсекретарь США Рекс Тиллерсон не отменит или не продлит запрет, то он будет действовать в течение года, говорится в заявлении.

Исключение составят поездки журналистов, сотрудников гуманитарных организаций и тех, кто направляется в КНДР в национальных интересах.

Ранее в США два туристических агентства, которые организуют туры в Северную Корею, заявили, что правительство США планирует запретить американцам ездить в КНДР.

УНИАН

Темы: США КНДР
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