США забирает американцев из КНДР

Госдепартамент Соединенных Штатов Америки призвал американцев покинуть Корейскую Народно-Демократическую Республику до 1 сентября.



Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление Госдепа.



"Тем, кто находится в Северной Корее по паспорту США, необходимо покинуть страну до того, как начнет действовать ограничение на поездки американцев в КНДР 1 сентября", – говорится в заявлении.



Американские граждане не смогут вылететь в КНДР, поскольку их паспорта для поездок в эту страну больше не будут действовать.



Если госсекретарь США Рекс Тиллерсон не отменит или не продлит запрет, то он будет действовать в течение года, говорится в заявлении.



Исключение составят поездки журналистов, сотрудников гуманитарных организаций и тех, кто направляется в КНДР в национальных интересах.



Ранее в США два туристических агентства, которые организуют туры в Северную Корею, заявили, что правительство США планирует запретить американцам ездить в КНДР.



УНИАН