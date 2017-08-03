Закон о новых санкциях США предусматривает $30 млн на энергобезопасность Украины

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Четверг, 3 августа 2017, 09:48

Закон "Противодействие противникам Америки через санкции", подписанный президентом США Дональдом Трампом в среду, предусматривает выделение средств на поддержку энергетической безопасности Украины.

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на сообщение посольства Украины в США.

"Законодательный акт предусматривает создание Фонда для противодействия российскому влиянию и выделяет в его бюджет $250 млн в 2018-2019 финансовом году. На реализацию инициатив по поддержке энергетической безопасности Украины предусматривается выделение $30 млн", - говорится в сообщении.

В диппредставительстве отметили, что политикой США, согласно закону, является поддержка правительства Украины в восстановлении суверенитета и территориальной целостности, осуждение и противодействие всем дестабилизирующим усилиям правительства РФ в Украине, непризнание незаконной аннексии Крыма правительством РФ или отторжение любой части территории Украины с использованием военной силы.

Предусмотрена также помощь США по реформированию энергетического сектора Украины и уменьшению зависимости от российских энергетических ресурсов, продолжение противодействия реализации проекта "Северный поток-2".

Ранее этот закон был одобрен подавляющим большинством Палаты представителей Конгресса США и Сенатом США. После подписания документа президентом США 2 августа закон вступил в силу.

Темы: США энергетика санкции
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