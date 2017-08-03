Из кошельков вируса-вымогателя WannaCry исчезли все деньги

В ночь на 3 августа кто-то провел семь транзакций и вывел все 142 тысячи долларов в биткоинах из виртуальных кошельков вируса-вымогателя WannaCry.

Об этом пишет "Медуза".

Согласно сообщению, транзакции зафиксировал бот издания Quartz. Все переводы были проведены в течение 15 минут.

Quartz отмечает, что деньги, скорее всего, пройдут через цепочку других биткоин-кошельков, чтобы скрыть конечного получателя.

С кошельков ничего не снимали с момента начала вирусной атаки 12 мая. Последнее пополнение кошелька на 606 долларов (вероятно, очередной выкуп) произошло 24 июля.

Как сообщалось, вирус WannaCry атаковал правительственные и коммерческие учреждения с 12 мая 2017 года. Одними из первых были атакованы компьютеры Испании, впоследствии вирус распространился на другие страны. От вируса также пострадали компьютеры частных лиц.

По состоянию на 17 июня заражены были компьютеры 150 стран, количество зараженных компьютеров превысило 500 000.

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