Прокурор по делу Януковича не знает о своем "осуждении" в РФ

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Четверг, 3 августа 2017, 11:59

Прокурор по делу Виктора Януковича Руслан Кравченко утверждает, что не получал от России никаких официальных документов о своем заочном осуждении.

Об этом он заявил после заседания судебного заседания в четверг, отвечая на вопрос о заочном осуждении в Российской Федерации.

"Мне по этому поводу ничего не известно, никаких документов я не получал", – сказал прокурор.

На уточнение о предоставленной ему государственной охране Кравченко ответил: "Что касается моей охраны, данные засекречены".

Роман Кравец, УП

Темы: дело о госизмене Росcия прокуратура
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