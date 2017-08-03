Прокурор по делу Януковича не знает о своем "осуждении" в РФ
Прокурор по делу Виктора Януковича Руслан Кравченко утверждает, что не получал от России никаких официальных документов о своем заочном осуждении.
Об этом он заявил после заседания судебного заседания в четверг, отвечая на вопрос о заочном осуждении в Российской Федерации.
"Мне по этому поводу ничего не известно, никаких документов я не получал", – сказал прокурор.
На уточнение о предоставленной ему государственной охране Кравченко ответил: "Что касается моей охраны, данные засекречены".
Роман Кравец, УП
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