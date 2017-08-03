Трое украинцев пострадали в горах Северной Осетии

Семеро украинцев попали в чрезвычайную ситуацию в Северной Осетии.



Эту информацию подтвердил департамент консульской службы Министерства иностранных дел Украины в Twitter.

По данным ведомства, трое из них травмированы.



Продолжается спасательная операция.

Семеро українців потрапили у надзв.сит.у Півн.Осетії.Троє - травмовані.Триває рятувальна операція. Інформуватимемо. pic.twitter.com/Ca8aTY18UC — Українцям у світі (@UkrZaKordonom) August 3, 2017

Ранее российские СМИ сообщили, что группа туристов из Одессы попала под камнепад в горах Северной Осетии, в результате чего двое пострадали.