Трое украинцев пострадали в горах Северной Осетии

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Четверг, 3 августа 2017, 13:18

Семеро украинцев попали в чрезвычайную ситуацию в Северной Осетии.

Эту информацию подтвердил департамент консульской службы Министерства иностранных дел Украины в Twitter.

По данным ведомства, трое из них травмированы.

Продолжается спасательная операция.

Ранее российские СМИ сообщили, что группа туристов из Одессы попала под камнепад в горах Северной Осетии, в результате чего двое пострадали.

Темы: чрезвычайное происшествие МИД
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