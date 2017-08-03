Трое украинцев пострадали в горах Северной Осетии
Семеро украинцев попали в чрезвычайную ситуацию в Северной Осетии.
Эту информацию подтвердил департамент консульской службы Министерства иностранных дел Украины в Twitter.
По данным ведомства, трое из них травмированы.
Продолжается спасательная операция.
Семеро українців потрапили у надзв.сит.у Півн.Осетії.Троє - травмовані.Триває рятувальна операція. Інформуватимемо. pic.twitter.com/Ca8aTY18UC— Українцям у світі (@UkrZaKordonom) August 3, 2017
Ранее российские СМИ сообщили, что группа туристов из Одессы попала под камнепад в горах Северной Осетии, в результате чего двое пострадали.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.