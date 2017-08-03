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Одесские туристы попали под камнепад в Северной Осетии – росСМИ

Четверг, 3 августа 2017, 11:51

Группа туристов из Одессы попала под камнепад в горах Северной Осетии, в результате чего двое пострадали.

Об этом "РИА Новости" сообщил представитель ГУ МЧС по Северной Осетии.

"Сегодня в 6.00 мск начата спасательная операция по оказанию помощи туристической группе из Одессы. Поступила информация, что группа на перевале Допах (Дигорский район) попала под камнепад", – сказал собеседник агентства.

По его словам, двое участников группы оказались придавлены камнями.

"Участники группы самостоятельно вызволили их из-под камней. Но туристы получили травмы, не позволяющие им передвигаться самостоятельно", – добавил представитель МЧС.

За ними направили группу из семи спасателей Северо-Осетинского поисково-спасательного отряда, добавили в управлении.

Директор департамента консульской службы МИД Украины Василий Кирилич сказал "Украинской правде", что проверяет эту информацию.

Темы: чрезвычайное происшествие
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