Нардепы из Оппоблока просят проверить Супрун на двойное гражданство

Нардепы из фракции "Оппозиционный блок" Игорь Шурма и Алексей Билый в своем депутатском обращении в миграционную службу просят проверить и.о. министра здравоохранения Ульяну Супрун на предмет двойного гражданства.

Об этом сообщается на сайте партии ОБ.

"10 июля 2015 года президент Украины подписал указы о принятии в гражданство Украины супругов Ульяны и Марка Супрунов. В соответствии со ст.1 Закона Украины "О гражданстве Украины" лицо, в случае приобретения гражданства Украины, обязано прекратить гражданство (подданство) другого государства или гражданства (подданства) других государств в течение двух лет с момента вступления в гражданство Украины", - говорится в обращении парламентариев.

Основываясь на этом, Шурма и Билый просят ответить, выполнила ли гражданка Супрун требования закона в части прекращения гражданства другого государства.

Украинская правда