Нардепи з Опоблоку просять перевірити Супрун на подвійне громадянство

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Четвер, 3 серпня 2017, 14:12

Нардепи з фракції "Опозиційний блок" Ігор Шурма та Олексій Білий у своєму депутатському зверненні до міграційної служби просять перевірити в.о. міністра охорони здоров’я Ульяну Супрун на предмет подвійного громадянства.

Про це повідомляється на сайті партії ОБ.

"10 липня 2015 року президент України підписав укази про прийняття до громадянства України подружжя Уляни та Марка Супрунів. Відповідно до ст. 1 Закону України "Про громадянство України" особа, в разі набуття громадянства України, зобов'язана припинити громадянство (підданство) іншої держави або громадянства (підданства) інших держав протягом двох років з моменту набуття нею громадянства України", - йдеться у зверненні парламентарів.

Базуючись на цьому, Шурма та Білий просять відповісти, чи громадянка Уляна Супрун виконала вимоги закону в частині припинення громадянства іншої держави.

 

Українська правда

Теми: Опозиційний блок здоров'я Кабінет міністрів Верховна Рада громадянство
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