Штаб АТО: 21 обстрел, потерь среди ВСУ нет

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Среда, 30 августа 2017, 06:48

За минувшие сутки в зоне проведения АТО террористы 21 раз открывали провокационный огонь, среди украинских военных пострадавших нет.

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО на странице в Facebook.

При обстрелах сепаратисты использовали преимущественно стрелковое оружие.

Определенное напряжение сохраняется в районе Авдеевской промзоны. Здесь вечером и ночью боевики трижды открывали огонь из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Также на Донецком направлении под огонь террористов из стрелкового оружия попали украинские укрепления неподалеку Зайцево.

На Приморском направлении боевики применяли крупнокалиберные пулеметы в окрестностях Водяного, Лебединского и Талаковки. Обстрелы были недолговременными.

На Луганском направлении в конце суток сохранялась тишина.

Как сообщалось, руководство АТО заявляло о готовности украинской армии адекватно реагировать на все наступательные действия боевиков и вражеские обстрелы, которые несут угрозу нашим бойцам и гражданским жителям.

Темы: АТО Донбасс
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