Штаб АТО: 21 обстріл, втрат серед ЗСУ немає

За минулу добу в зоні проведення АТО терористи 21 разів відкривали провокаційний вогонь, серед українських військових постраждалих немає.

Про це повідомляє прес-центр штабу АТО на сторінці в Facebook.

При обстрілі сепаратисти використовували переважно стрілецьку зброю.

Певне напруження зберігається в районі Авдіївської промзони. Тут увечері і вночі бойовики тричі відкривали вогонь з гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї. Також на Донецькому напрямку під вогонь терористів зі стрілецької зброї потрапили українські укріплення неподалік Зайцевого.

На Приморському напрямку бойовики застосовували великокаліберні кулемети на околицях Водяного, Лебединського та Талаківки. Обстріли були недовготривалими.

На Луганському напрямку в кінці доби зберігалася тиша.

Як повідомлялось, керівництво АТО заявляло про готовність української армії адекватно реагувати на усі наступальні дії бойовиків та ворожі обстріли, які несуть загрозу нашим бійцям і цивільним мешканцям.