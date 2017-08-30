В Дегестане убили двух офицеров "Альфы", которые изменили присяге

7134 просмотра
Среда, 30 августа 2017, 13:18

28 августа в Дагестане во время спецоперации по обезвреживанию так называемой "Хасавьюртской банды" в перестрелке убиты два экс-сотрудника спецподразделения СБУ "Альфа", которые в 2014 году изменили украинской присяге и перешли на службу к российским оккупантам.

Эту информацию "Украинской правде" подтвердили собеседники в контрразведке.

Речь идет о уроженцах Севастополя - подполковнике Александре Байбутлове 1977 года и подполковнике Денисе Ракицком 1977 года.

"Да, это правда, по нашим каналам нам поступила такое информация", - сказали собеседники УП.

В то же время пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская сообщила, что и Ракицкий, и Байбутлов действительно служили в "Альфе" СБУ.

"Байбутлов служил в "Альфе" с 2002 года, Ракицкий с 2003. Оба подполковники", - отметила Гитлянская и добавила, что они оба находились в розыске за дезертирство.

Ранее журналист Юрий Бутусов на свой странице в Facebook сообщил, что "на окраине Хасавьюрта, в далеком российском Дагестане местные партизаны атаковали группу спецназа ФСБ РФ".

"Два российских силовика были уничтожены на месте. Ими оказались бывшие сотрудники спецподразделений СБУ, объявленные в Украине в розыск за дезертирство", - написал на своей странице Бутусов.

"Оба предателя (Байбутлов и Ракицкий - УП) вместе закончили Севастопольский военно-морской институт им. Нахимова, а в марте 2014-го проходили службу в Центре специальных операций СБУ в Севастополе. Ракицкий был командиром группы в отделе, Байбутлов - главным специалистом отдела", - рассказал Бутусов.

Он отметил, что во время захвата Крыма оба изменили присяге и перешли на службу к оккупантам, а в 2016 году были награждены в России медалью "За возвращение Крыма".

"Что ж, это будет пример для всех предателей, которые думали, что они выбирают" русский мир". Нет, оккупация Крыма расширяет масштабы "российской войны". Теперь те крымчане, которые тогда променяли Родину на подачки от врага, стали пушечным мясом. "Русский мир" для этих предателей обернулся "русской смертью", - подытожил журналист.

 

Оксана Коваленко, Яна Миланова, УП

Темы: Росcия Крым СБУ
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
Агрессия РФ: волонтеры собрали данные об участии частных военных компаний 30 августа 2017, 13:22
На Донбассе постоянно находятся 36 300 наемников РФ 30 августа 2017, 12:15
Лутковская просит РФ сообщить, где похищенный из Беларуси украинец 30 августа 2017, 12:04
powered by lun.ua
Главные новости
Луценко и остальным прокурорам в разы подняли зарплаты
В Харькове избили депутата-антикоррупционера
В Дегестане убили двух офицеров "Альфы", которые изменили присяге
На Донбассе постоянно находятся 36 300 наемников РФ
Все новости
Иловайская трагедия

История выживания бойца Икс

Ученый

Леонид Пономаренко – исследователь материала будущего