У Дагестані вбили двох офіцерів "Альфи", які зрадили присязі

28 серпня в Дагестані під час спецоперації по знешкодженню так званої "Хасавюртської банди" в перестрілці вбито двох екс-співробітників спецпідрозділу СБУ "Альфа", які в 2014 році зрадили українській присязі й перейшли на службу до російських окупантів.

Цю інформацію "Українській правді" підтвердили співрозмоники у контррозвідці.

Йдеться про уродженців Севастополя - підполковника Олександра Байбутлова 1977 року народження і підполковника Дениса Ракицького 1977 року народження.

"Так, це правда, по наших каналах нам надійшла така інформація", - сказали співрозмовники УП.

Водночас речник СБУ Олена Гітлянська повідомила, що і Ракицький і Байбутлов справді служили у Альфі СБУ.

"Байбутлов служив а Альфі з 2002 року, Ракицький з 2003. Обидва підполковники", - зазначила Гітлянська і додала, що вони обидва перебували у розшуку за дезертирство.

Раніше журналіст Юрій Бутусов на свій сторінці у Facebook повідомив, що "на околиці Хасав'юрту, в далекому російському Дагестані місцеві партизани атакували групу спецназу ФСБ РФ".

"Два російських силовика були знищені на місці. Ними виявилися колишні співробітники спецпідрозділів СБУ, оголошені в Україні в розшук за дезертирство", - написав на своїй сторінці Бутусов.

"Обидва зрадника (Байбутлов і Ракицький - УП) разом закінчили Севастопольський військово-морський інститут ім. Нахімова, а в березні 2014-го проходили службу в Центрі спеціальних операцій СБУ в Севастополі. Ракицький був командиром групи в відділі, Байбутлов - головним спеціалістом відділу", - розповів Бутусов.

Він зазначив, що під час захоплення Криму обидва змінили присяги і перейшли на службу до окупантів, а в 2016 році були нагороджені в Росії медаллю "За повернення Криму".

"Що ж, це буде приклад для всіх зрадників, які думали, що вони вибирають "русскій мір". Ні, окупація Криму розширює масштаби "російської війни". Тепер ті кримчани, які тоді проміняли Батьківщину на подачки від ворога, стали гарматним м'ясом, "Русскій мір" для цих зрадників обернувся "російської смертю", - підсумував журналіст.

Оксана Коваленко, Яна Міланова, УП