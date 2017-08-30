Нацполиция проверяет заявления об исчезновении российской журналистки в Киеве

303 просмотра
Среда, 30 августа 2017, 15:53

В Нацполиции проверяют информацию о якобы исчезновении российской журналистки Анны Курбатовой в Киеве.

Об этом "Украинской правде" сообщил пресс-секретарь Нацполиции Ярослав Тракало.

"В Нацполицию никто не обращался от редакции о ее исчезновении", - сказал он.

"Но поскольку мы мониторим СМИ и обнаружили эти сообщения, то Нацполиция регистрирует в журнале единого учета эту информацию и начинает первоочередную проверку", - отметил Тракало.

Как известно, российские СМИ заявили о "похищении" журналистки "Первого канала" Анны Курбатовой в Киеве.

В Службе безопасности Украины "Украинской правде" пока сообщили лишь, что "все происходит в рамках законодательства".

Оксана Коваленко, УП

Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
powered by lun.ua
Главные новости
СБУ депортирует российскую журналистку, которую СМИ РФ назвали похищенной
СМИ РФ заявили о "похищении" журналистки "Первого канала" в Киеве
Цены на автогаз замедлили рост
Грицак поручил обнародовать все детали расследований Демчины по газотрейдерам
Все новости
Оскар-2017

Фильм "Уровень черного" поедет на "Оскар" от Украины

Видео

Что внутри черных дыр? 30 видео для детей, чтобы просто объяснить сложное