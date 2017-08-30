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СМИ РФ заявили о "похищении" журналистки "Первого канала" в Киеве

Среда, 30 августа 2017, 14:56

Российские СМИ заявили о "похищении журналиста Первого канала Анны Курбатовой" в Киеве.

Об этом  в частности сообщет РИА Новости, ссылаясь на пресс-службу телеканала.

"Подтверждаем (эту информацию. — ред.)", — заявил собеседник агентства.

 
Курбатова снимала в Киеве пропаганду для России

Ранее сообщение о похищении журналистки появилось в бегущей строке на телеканале "Россия 24".

По данным "Россия-24", ее "увезли в неизвестном направлении".

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков уже заявил, что "Кремль не располагает информацией о похищении  Курбатовой, но приложит все усилия для прояснения ситуации".

Отмечется, что накануне стало известно, что Курбатова попала в базу данных украинского сайта "Миротворец".

Авторы сайта обвиняли журналистку в манипулировании информацией и подготовке тенденциозного сюжета о параде в честь Дня Независимости Украины.

"Украинская правда" проверяет эту информацию в правоохранительных органах Киева.

В Службе безопасности Украины "Украинской правде" пока сообщили лишь, что "все происходит в рамках законодательства".

Любые другие подробности пока не раскрываются.

Как известно, в августе 2017 года Служба безопасности Украины выдворила из страны российскую журналистку Всероссийской государственной телевизионной и радиовещательной компании (ВГТРК) Тамару Нерсесьян.

Один из последних сюжетов Нерсесьян о фестивале Бандерштат, снятый в стиле российской пропаганды, возмутил украинских пользователей Facebook.

Так, в нем, "журналистка" рассказывала, что фестиваль организован неонацистскими организациями и "западными кураторами", а на самом фестивале устраивают презентации книг "неонацистов" и запрещают русский язык.

"Украинская правда" в Threads

Темы: РосcияСМИ
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