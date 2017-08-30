СМИ РФ заявили о "похищении" журналистки "Первого канала" в Киеве
Российские СМИ заявили о "похищении журналиста Первого канала Анны Курбатовой" в Киеве.
Об этом в частности сообщет РИА Новости, ссылаясь на пресс-службу телеканала.
"Подтверждаем (эту информацию. — ред.)", — заявил собеседник агентства.
Ранее сообщение о похищении журналистки появилось в бегущей строке на телеканале "Россия 24".
По данным "Россия-24", ее "увезли в неизвестном направлении".
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков уже заявил, что "Кремль не располагает информацией о похищении Курбатовой, но приложит все усилия для прояснения ситуации".
Отмечется, что накануне стало известно, что Курбатова попала в базу данных украинского сайта "Миротворец".
Авторы сайта обвиняли журналистку в манипулировании информацией и подготовке тенденциозного сюжета о параде в честь Дня Независимости Украины.
"Украинская правда" проверяет эту информацию в правоохранительных органах Киева.
В Службе безопасности Украины "Украинской правде" пока сообщили лишь, что "все происходит в рамках законодательства".
Любые другие подробности пока не раскрываются.
Как известно, в августе 2017 года Служба безопасности Украины выдворила из страны российскую журналистку Всероссийской государственной телевизионной и радиовещательной компании (ВГТРК) Тамару Нерсесьян.
Один из последних сюжетов Нерсесьян о фестивале Бандерштат, снятый в стиле российской пропаганды, возмутил украинских пользователей Facebook.
Так, в нем, "журналистка" рассказывала, что фестиваль организован неонацистскими организациями и "западными кураторами", а на самом фестивале устраивают презентации книг "неонацистов" и запрещают русский язык.