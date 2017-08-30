Украинская армия готова дать отпор России – Турчинов

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Среда, 30 августа 2017, 23:30

Вооруженные силы Украины готовы ответить России в случае провокаций под прикрытием российско-белорусских военных учений "Запад-2017".

Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов журналистам в с. Новые Петровцы Киевской области в среду, сообщает его сайт.

"Мы внимательно наблюдаем за концентрацией войск непосредственно у наших границ в рамках проведения российско-белорусских военных учений "Запад-2017", и Вооруженные силы Украины готовы ответить на любую провокацию", – сказал секретарь СНБО.



Он повторил, что часть вооружения и военнослужащих могут остаться на территории Беларуси после завершения учений.

По словам Турчинова, на проведение этих учений тратятся "колоссальные ресурсы", в частности, задействованы более 7000 железнодорожных платформ для переброски войск.

"Безусловно, Российская Федерация этими учениями демонстрирует свою способность к ведению континентальной масштабной войны в Европе – и именно это, по их мнению, может быть предупреждением для Запада, чтобы он не вмешивался в новые авантюры, которые Кремль может спровоцировать как в Украине, так и на территории других независимых стран в регионе", – заявил он.

Но подчеркнул, что "Вооруженные силы Украины готовы дать отпор врагу".

Темы: Турчинов Росcия армия
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