АТО: Обстрелы в Донецкой области продолжаются, на Луганщине тихо

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Четверг, 31 августа 2017, 07:46

Всего с начала суток незаконные вооруженные формирования 19 раз открывали огонь по позициям сил АТО. Потерь среди украинских бойцов нет.

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО.

Наиболее неспокойно было на Донецком направлении. Здесь после 18 часов боевики из гранатометов открывали огонь по украинским позициям в Авдеевский промзоне и у шахты Бутовка. А на подступах к Зайцевому и Каменке преступники применяли стрелковое оружие и крупнокалиберные пулеметы.

На Приморском направлении активность противника была зафиксирована лишь в окрестностях Водяного. Здесь преступники трижды обстреляли опорные пункты ВСУ из крупнокалиберного пулемета.

На Луганском направлении на протяжении всех суток сохранялась тишина.

Как известно, в связи с началом нового учебного года на Донбассе объявлено очередное перемирие.

Темы: АТО боевые действия Донбасс
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