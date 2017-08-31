Украинцы при столкновении поездов в Польше не пострадали

Граждан Украины нет среди пострадавших в результате столкновения поездов в Польше.



Об этом сообщает Департамент консульской службы Министерства иностранных дел Украины в Twitter.



"Консул Украины в Гданьске сообщает об отсутствии украинцев среди пострадавших в результате столкновения поездов 30 августа", – говорится в сообщении.

Консул України у Гданську повідомляє про відсутність українців серед постраждалих унаслідок зіткнення потягів 30.08.17. — Українцям у світі (@UkrZaKordonom) August 31, 2017

Телефон для экстренной связи в Польше: +48607654333.



Ранее стало известно, что на железнодорожной станции "Сментово" на севере Польши грузовой поезд столкнулся с пассажирским, вследствие чего пострадали 28 пассажиров, в том числе 15 детей.