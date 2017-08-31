Украинцы при столкновении поездов в Польше не пострадали

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Четверг, 31 августа 2017, 12:35

Граждан Украины нет среди пострадавших в результате столкновения поездов в Польше.

Об этом сообщает Департамент консульской службы Министерства иностранных дел Украины в Twitter.

"Консул Украины в Гданьске сообщает об отсутствии украинцев среди пострадавших в результате столкновения поездов 30 августа", – говорится в сообщении.

Телефон для экстренной связи в Польше: +48607654333.

Ранее стало известно, что на железнодорожной станции "Сментово" на севере Польши грузовой поезд столкнулся с пассажирским, вследствие чего пострадали 28 пассажиров, в том числе 15 детей.

Темы: Польша чрезвычайное происшествие
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