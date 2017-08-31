Катастрофа MH17: Слова Путина о диспетчере-испанце не вошли в фильм Стоуна

Рассказ президента России Владимира Путина о диспетчере-испанце, который наблюдал за катастрофой MH17, не вошла в фильм американского режиссера Оливера Стоуна.

Этот рассказ приводится в отрывках разговора Путина с американским режиссером, которые опубликовал "Дождь".

"Насколько мне известно, сразу же после этой ужасной катастрофы один из украинских авиадиспетчеров, по-моему, он специалист испанского происхождения, объявил, что видел в коридоре гражданского самолета боевую машину. Никакой другой боевой машины, кроме украинской, там быть не могло", - рассказал Путин.

Указывается, что эти слова войдут в книгу "Интервью с Владимиром Путиным" за разговорами российского лидера со Стоуном, которую выпустят в сентябре этого года.

Как известно, "Боинг-777" авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс МН-17 Амстердам (Нидерланды) - Куала-Лумпур (Малайзия), упал в Донецкой области 17 июля 2014 года - погибли 298 человек.

Международная команда по расследованию этой катастрофы пришла к выводу, что лайнер был сбит ракетой, выпущенной из ЗРК "Бук", доставленного с территории России. Также у следствия есть доказательства, что местом запуска ракеты было поле в районе пгт Первомайское, которое в то время находилось под контролем пророссийских боевиков.

Виновные в катастрофе самолета "Малайзийских авиалиний" рейса МН17, который был сбит над Донецкой областью, понесут наказание в соответствии с законодательством Нидерландов.

Решение о рассмотрении дел подозреваемых в Нидерландах совместно приняли Нидерланды, Бельгия, Австралия, Малайзия и Украина, представители которых входят в Объединенную следственной группы (JIT), расследующей сбивания самолета.