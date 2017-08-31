Катастрофа MH17: Слова Путіна про диспетчера-іспанця не ввійшла у фільм Стоуна

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Четвер, 31 серпня 2017, 18:13

Розповідь президента Росії Володимира Путіна про диспетчера-іспанця, який спостерігав за катастрофою MH17, не увійшла у фільм американського режисера Олівера Стоуна.

Ця розповідь наводиться в уривках розмови Путіна з американським режисером, які опублікував "Дождь".

"Наскільки мені відомо, відразу ж після цієї жахливої ​​катастрофи один з українських авіадиспетчерів, по-моєму, він фахівець іспанського походження, оголосив, що бачив в коридорі цивільного літака бойову машину. Ніякої іншої бойової машини, крім української, там бути не могло", - розповів Путін.

Щоправда, ці слова увійдуть до книги "Інтерв'ю з Володимиром Путіним" за розмовами російського лідера зі Стоуном, яку випустять у вересні цього року.

Як відомо, "Боїнг-777" авіакомпанії Malaysia Airlines, що виконував рейс МН-17 Амстердам (Нідерланди) – Куала-Лумпур (Малайзія), упав у Донецькій області 17 липня 2014 року – загинули 298 осіб.

Міжнародна команда з розслідування цієї катастрофи дійшла висновку, що лайнер було збито ракетою, випущеною із ЗРК "Бук", доставленого з території Росії. Також у слідства є докази, що місцем запуску ракети було поле в районі смт Первомайське, яке на той час перебувало під контролем проросійських бойовиків.

Винні у катастрофі літака "Малайзійських авіаліній" рейсу МН17, який був збитий над Донецькою областю, понесуть покарання відповідно до законодавства Нідерландів.

Рішення про розгляд справ підозрюваних у Нідерландах спільно ухвалили Нідерланди, Бельгія, Австралія, Малайзія та Україна, представники яких входять до Об'єднаної слідчої групи (JIT), що розслідує збиття літака.

Теми: MH17 Росія
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