Украина призвала Польшу в духе добрососедства решить паспортный скандал

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Четверг, 31 августа 2017, 19:05

Украина призвала Польшу решить в духе добрососедства вопрос относительно изображения на новых польских паспортах Мемориала орлят во Львове.

Об этом шла речь во время встречи министров иностранных дел Украины и Польши, сообщает пресс-служба МИД.

Дипломаты встретились в рамках заседания стран "Вышеградской группы" и "Восточного партнерства" в Будапеште 31 августа. Во время встречи отдельное внимание было уделено вопросам совместной истории.

"Украинская сторона подчеркнула противоречивость идеи относительно изображение кладбища орлят во Львове на новых польских паспортах и подчеркнула необходимость решения этого вопроса в духе добрососедства", - говорится в сообщении.

Напомним, в следующем году к столетию независимости в Польше будет выпущен паспорт в новом дизайне, на страницах которого может появиться Мемориал орлят во Львове и расположенные в Вильнюсе Святые ворота, известные как Ворота Рассвета или Остра брама.

В ответ на инициативу Польши глава МИД Литвы вызвал временного посла Польши и предупредил, что такого не должно быть.

В Министерстве иностранных дел Украины вручили ноту протеста послу Польши в Украине Яну Пекло, сообщив, что последние действия Варшавы негативно повлияют на двусторонние отношения.

Окончательное решение о том, какие изображения будут размещены в новом польском паспорте, будет принято в сентябре.

Европейская правда

Темы: Польша Украина
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