Туска более 8 часов допрашивали по делу Смоленской катастрофы

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Пятница, 4 августа 2017, 08:57

Президента Европейского совета, экс-премьера Польши Дональда Туска допросили по делу Смоленской катастрофы.

Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на RMF24.

Допрос в прокуратуре Варшавы длился более 8 часов. Перед допросом глава правящей партии "Право и справедливость", брат погибшего президента Польши Ярослав Качиньский заявил, что Туску "есть чего бояться".

"Мне нечего бояться. И господин Качинский меня не испугает как бы он не хотел меня задеть" - сказал Туск после допроса.

Кроме того, он назвал весь процесс политически мотивированным.

На момент Смоленской катастрофы Дональд Туск был премьер-министром Польши. Допрос касался дела с путаницей тел жертв, которые доставили из Смоленска после катастрофы. По этому делу уже допросили трое бывших польских министров.

Напомним, 10 апреля 2010 года неподалеку от аэродрома "Северный" под Смоленском разбился самолет Ту-154 с президентом Польши Лехом Качиньским на борту. В катастрофе погибло 96 человек.

Темы: Польша
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