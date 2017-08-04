Туска понад 8 годин допитували у справі Смоленської катастрофи

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П'ятниця, 4 серпня 2017, 08:57

Президента Європейської ради, колишнього прем’єра Польщі Дональда Туска допитали у справі Смоленської катастрофи.

Про це повідомляє Європейська правда із посиланням на RMF24.

Допит у прокуратурі Варшави тривав понад 8 годин. Перед допитом глава правлячої партії "Право і справедливість", брат загиблого президента Польщі Ярослав Качинський заявив, що Туску "є чого боятися".

"Мені нема чого боятися. І пан Качинський мене не залякає хай би як він не хотів мене зачепити" - сказав Туск після допиту.

Крім того, він назвав весь процес політично мотивованим.

На момент Смоленської катастрофи Дональд Туск був прем’єр-міністром Польщі. Допит стосувався справи з плутаниною тіл жертв, які доставили зі Смоленська після катастрофи. У цій справі вже допитали троє колишніх польських міністрів.

Нагадаємо, 10 квітня 2010 року неподалік летовища "Сєвєрний", що поблизу Смоленська, розбився літак Ту-154 з президентом Польщі Лехом Качинським на борту. У катастрофі загинуло 96 осіб.

Теми: Польща
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