Крымчанина Балуха приговорили к 3 годам 7 месяцам колонии

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Пятница, 4 августа 2017, 11:57

Крымчанина Владимира Балуха в оккупированном Крыму приговорили к 3 годам 7 месяцам колонии

Об этом сообщает Крымская правозащитная группа.

Сегодня, 4 августа "судья" "Раздольненского районного суда" Мария Бедрицкая приговорила украинского активиста Владимира Балуха к 3 годам и 7 месяцам лишения свободы в колонии поселении и штрафу в размере 10 тыс. рублей", - сказано в сообщении.

Его обвинили в незаконном хранении боеприпасов и взрывчатых веществ, которые якобы были найдены на чердаке его дома. Балух свою вину не признал.

Выступая 1 августа на заседании "суда" с последним словом, Владимир Балух заявил, что уголовное дело против него - это политический заказ и рассказал о причинах фальсификации уголовного дела против него.

Защита Балуха также заявила, что дело против него сфабриковано ,и его приговор будет обжалован в вышестоящих инстанциях.

Напомним, в декабря 2013 года Владимир Балух вывесил над своим домом в крымском селе флаг Украины.

После оккупации началось преследование Балуха.

8 декабря 2016 ФСБ провела очередные обыски в Балуха и его матери в селе Серебрянка Раздольненского района Крыма, после чего его задержали. Силовики заявили, что нашли на крыше его дома патроны и динамит.

24 мая МИД Украины выступил с осуждением продлении ареста в Крыму гражданину Украины Владимиру гляделки до 4 сентября и отверг обвинения в его адрес.

Украинская правда

Темы: Крым
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