ФСБ задержала крымчанина, который вывешивал на доме флаг Украины

В оккупированном Крыму работники ФСБ задержали Владимира Балуха, известного своей проукраинской позицией.



Об этом в пятницу сообщает Крымская правозащитная группа, которой об этом сообщила жена Балуха.



Указывается, что утром 8 декабря сотрудники ФСБ явились с обысками в село Серебрянка

Раздольненского района Крыма и провели 4-часовой обыск в доме Балуха и его матери. После обысков его задержали.



"Сотрудники ФСБ заявили, что на чердаке дома, где живет Владимир Балух, обнаружены 90 патронов и несколько тротиловых шашек. Сегодня должен был пройти суд по избранию меры пресечения в отношении активиста. На данный момент известно, что Владимир Балух находится в Раздольненском ИВС", - сказано в сообщении.



Как известно, местная крымская "власть" угрожала Балуху за размещение на своем доме таблички "Улица Героев Небесной сотни 18".



В апреле 2015 году у Балуха был обыск, во время которого с крыши дома снимали украинский флаг.