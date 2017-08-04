Медведев собрался в оккупированный Крым – СМИ

Глава российского правительства Дмитрий Медведев планирует в пятницу, 4 августа, посетить крымскую Феодосию.

Об этом сообщают несколько российских СМИ, некоторые из них ссылаются на информацию, полученную в правительстве РФ.

По их данным, на судостроительном заводе "Море" премьер проведет совещание о состоянии и перспективах развития промышленности в Крыму.

Также, согласно информации масс-медиа, в совещании намерены принять участие российские вице-премьеры Аркадий Дворкович и Дмитрий Рогозин, полномочный представитель президента России в Южном федеральном округе Владимир Устинов, назначенный Кремлем глава Крыма Сергей Аксенов, вр.и.о. губернатора Севастополя Дмитрий Овсянников, представители министерств и ведомств, руководители профильных предприятий.

Как известно, закон Украины запрещает такие визиты. Иностранцы, посетившие полуостров в обход украинских пунктов пропуска, получают статус персон нон-грата в Украине.