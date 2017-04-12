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За приезд в Крым не из Украины украинцам штраф, иностранцам – запрет

Среда, 12 апреля 2017, 15:35

Украинцев, которые въезжают в аннексированный Россией Крым с материковой части Украины, не штрафуют, административное наказание угрожает тем, кто прилетел или приплыл в Крым.

Украинцев за незаконное пересечение границы Украины могут оштрафовать, а иностранцам или лицам без гражданства – запретить въезд в Украину, объяснил "Украинской правде" пресс-секретарь Государственной пограничной службы Олег Слободян.

Система "Стоп-лист" должна лишь помочь пограничникам определять таких людей.

Слободян подчеркнул, что украинские пограничные пункты пропуска на территории оккупированного полуострова уже года три, как закрыты:

"Решением правительства все пункты пропуска, которые там действовали, включая авиационные или паромную переправу, они на данный момент считаются приостановившими свою работу. Соответственно, если человек пересекает границу Украины и едет на временно оккупированную территорию через закрытые пункты пропуска, он нарушает законодательство Украины", – заявил представитель Пограничной службы.

"Если это гражданин Украины, то это классифицируется как незаконное пересечение государственной границы, потому что там нет официально пропуска… И если гражданин потом возвращается к Украины в каком-то другому пункте пропуска и у нас есть информация, что он пересекал границу через закрытые пункты пропуска, мы его привлекаем по статье 204, часть 1 – "Незаконное пересечение государственной границы" – и пропускаем на территорию Украины", – добавил он.

"Если речь идет об иностранце, то в силу вступает статья 204 пункт 2 и статья 13 закона Украины "О правовом статусе иностранцев и лиц без гражданства", и такие иностранцы привлекаются к административной ответственности – и им запрещается въезд на территорию Украины на 3 года", – сказал Слободян.

То есть в случае прибытия в аннексированный Крым из России украинца оштрафуют, а иностранцу запретят въезд в Украину.

"Это не касается тех украинцев, которые через временные пункты въезда-выезда пересекают админграницу с временно оккупированным Крымом. Эти законодательные нормы действуют уже давно. Пункты пропуска в Крым были закрыты постановлением Кабмина, если я не ошибаюсь, еще весной 2014 года", – объяснил Слободян.

"А "Стоп-лист" – это дополнительная возможность для нас получить информацию об иностранцах, которые нарушают законодательство Украины", – уточнил он.

Слободян подтвердил, что полученную через эту систему информацию украинские пограничники будут проверять по своим каналам. "Это не основная информация, на которой строится принятие решений", – сказал он.

Стоп-лист
Стоп-лист
dpsu.gov.ua

Ранее в эфире радиостанции "Голос Столицы" Слободян сказал, что речь идет не только о звездах, выступавших в Крыму, или политиках: "Я б не привязывался к личностям или конкретно к звездам. Потому что есть законодательство Украины, которое нужно уважать".

Для украинцев, по его словам, штраф за незаконный въезд к АРК составляет 500-700 гривен.

Как известно, въехать в Крым законно можно лишь со стороны Херсонской области, через пункты пропуска на материковой части Украины. Авиа- и железнодорожное сообщение с захваченным полуостровом Украина прекратила, самолеты летают лишь из России.

Алена Рощенко, УП

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Темы: КрымПограничная службазаконодательствоаннексия
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