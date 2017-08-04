В Киевской области во время учений погиб военнослужащий, еще 5 ранены

На одном из военных полигонов Киевской области в результате разрыва артиллерийского боеприпаса погиб военнослужащий, еще пятеро получили травмы.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ в Facebook.

По его информации, это произошло в пятницу, 4 августа, около 11:00 во время проведения боевых стрельб.

В настоящее время раненым оказана неотложная медицинская помощь и они эвакуированы в медицинское учреждение.

На месте происшествия работает комиссия и представители правоохранительных органов для установления причины и обстоятельств чрезвычайной ситуации.

Украинская правда