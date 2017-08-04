ЕС в пятницу расширит санкции против РФ из-за скандала с Siemens - СМИ

1538 просмотров
Пятница, 4 августа 2017, 14:44

ЕС в пятницу примет решение о расширении санкций против России из-за поставки компанией Siemens турбин в аннексированный Крым.

Об этом со ссылкой на дипломатов сообщает Reuters, передает Европейская правда

Государства ЕС имеют время до вечера пятницы на то, чтобы подать свои замечания к черному списку. Как сказали агентству двое дипломатов, скорее всего никаких препятствий не будет и решение будет принято.

Германия в июле предложила добавить еще четырех граждан России, включительно с представителями Министерства энергетики, в черный список. Кроме того, было предложено ввести санкции в отношении трех российских компаний, в том числе и тех, которые доставляли турбины на полуостров.

ЕС нужно единогласие в введении санкций, и по информации источника, по настоянию Италии одно из имен было изъято из списка лиц, против кого предлагаются санкции.

Россия поставила на оккупированный полуостров четыре турбины производства немецкого концерна Siemens в обход санкций ЕС.

Siemens сначала отрицал нелегальную поставку. Однако впоследствии заявил, что имеет все доказательства того, что газовые турбины были незаконно транспортированы на полуостров.

Концерн решил остановить поставку энергетического обладнанняросійським государственным компаниям, пока не наработает новых правил контроля поставок.

Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
powered by lun.ua
Главные новости
ЕС в пятницу расширит санкции против РФ из-за скандала с Siemens - СМИ
Мартыненко проиграл дело в швейцарских судах - СМИ
Луценко просит Гройсмана уволить Балчуна
В Киевской области во время учений погиб военній, еще 5 ранены
Все новости
Instagram дня

Мамы поддерживают неделю грудного вскармливания

Девушка с фотоапаратом

Как Ольга Якимович снимает быт войны