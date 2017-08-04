Саакашвили утверждает, что ГПУ не подавала материалы о лишении его гражданства

594 просмотра
Пятница, 4 августа 2017, 23:04

Бывший президент Грузии, экс-глава Одесской областной госадминистрации Михеил Саакашвили заявляет, что в Генпрокуратуре Украины ему сообщили, что не направляли материалы, на основании которых его лишили гражданства Украины.

Об этом он сказал в интервью телеканалу ZIK по видеосвязи в пятницу вечером.

"Мы сделали запрос в Генеральную прокуратуру, потому что Миграционная служба ссылалась на нереальную прокуратуру. Вчера мы получили ответ Луценко, что Генеральная прокуратура Украины ничего общего с лишением меня гражданства не имеет", - заявил Саакашвили.

Кроме того, он отметил, что его адвокаты в настоящее время собирают все необходимые документы, связанные с прекращением его украинского гражданства, чтобы обжаловать такое решение в суде.

Как известно, 26 июля политики от Радикальной партии заявили о том, что экс-президента Грузии и бывшего председателя Одесской областной госадминистрации лишили гражданства Украины. Государственная миграционная служба Украины подтвердила факт лишения Саакашвили гражданства.

Сам Саакашвили накануне улетел в США. Он заявил, что будет добиваться возвращения в Украину.

Читайте также: Гражданин мира. Почему Порошенко забрал у Саакашвили украинский паспорт.

Интерфакс-Украина

Темы: Саакашвили Генпрокуратура
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
Саакашвили говорит, что беспрепятственно приехал в Польшу из США 4 августа 2017, 22:09
Главные новости дня 4 августа 2017, 21:47
Прокуратура Грузии обратилась к Польше в связи с визитом Саакашвили 4 августа 2017, 20:30
powered by lun.ua
Главные новости
Омелян: Суд признал незаконным вывод "Укрзализныци" из-под контроля Мининфраструктуры
СМИ: Пентагон попросил Белый дом предоставить Украине летальное оружие
Порошенко готов пригласить иностранцев расследовать убийство Шеремета
ЕС расширил санкции против России из-за скандала с Siemens
Все новости
Комиксы

5 типов жителей города, которые проявляются в жару

"Сцена 6"

В Киеве появится место для просмотра спектаклей независимых театров