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Мосійчук стверджує, що Порошенко забрав у Саакашвілі громадянство

Середа, 26 липня 2017, 15:42

Депутат Верховної Ради від Радикальної партії Ігор Мосійчук стверджує, що президент Петро Порошенко припинив українське громадянство колишнього голови Одеської обласної державної адміністрації Михайла Саакашвілі.

Про це він написав у Facebook у середу.

"Мені підтверджують: це правда - грузинського януковича Міхо Саакашвілі позбавили українського громадянства і це свідчить, що президент Петро Порошенко нарешті почав визнавати власні помилки. Він в незаконний спосіб надав наше громадянство і зараз виправляє виключно власні помилки", – написав він.

Телефони прес-секретарів Порошенка наразі не відповідають. У прес-службі та в оточенні Саакашвілі "Українській правді" повідомили, що не мають інформації про припинення громадянства.

Прес-секретар Саакашвілі Дарина Чиж зазначила, що зв'яжеться з ним, оскільки сам політик знаходиться наразі в США.

Як відомо, 17-18 липня президент України Петро Порошенко перебував з офіційним візитом у Грузії.

Журналісти кілька разів задавали йому запитання про можливу екстрадицію Саакашвілі.

Спочатку Порошенко заявив, що Грузія не зверталася до України з проханням про екстрадицію, проте пізніше зазначив, що перевірив цю інформацію і виявилося, що Грузія зверталася, але Україна відповіла відмовою.

Головна прокуратура Грузії також підтвердила, що двічі офіційно зверталася до української сторони з проханням передати Саакашвілі і двічі отримала офіційну відмову.

У Грузії проти екс-президента країни Саакашвілі, який отримав українське громадянство і очолював Одеську облдержадміністрацію, порушено кілька кримінальних справ за звинуваченням в розтраті держкоштів і перевищенні службових повноважень.

Згідно з рішенням суду, в разі появи Саакашвілі в Грузії його повинні заарештувати.

Українська правда

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Теми: Саакашвілігромадянство
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