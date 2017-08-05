Порошенко заявил об увеличении выплат военным в зоне АТО

Президент Петр Порошенко заявил об увеличении денежного содержания военнослужащих Вооруженных Сил Украины определенных специальностей.

Об этом глава государства заявил 5 августа во время торжеств на военном аэродроме в с. Гавришовка Винницкой области, сообщает пресс-служба.

"Подписан приказ, согласно которому будет увеличено денежное содержание военнослужащих определенных специальностей, в которых нуждается сегодня украинская армия", - заявил Порошенко.

По его словам, это касается летчиков, десантников, спецназовцев, танкистов, механиков-водителей и других направлений.

"Принято решение увеличить уровень денежного содержания, доплаты военнослужащим, выполняющим военные обязанности в зоне АТО. Я поручил поднять содержание на первой линии до 10 тыс. гривен в месяц, и повысить содержание на второй линии до 4,5 тыс. гривен", - сообщил Порошенко.