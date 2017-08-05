Порошенко заявив про збільшення виплат військовим у зоні АТО

Президент Петро Порошенко заявив про збільшення грошового утримання військовослужбовців Збройних Сил України певних спеціальностей.

Про це глава держави заявив 5 серпня під час урочистостей на військовому аеродромі у с. Гавришівка Вінницької області.

"Підписано наказ, відповідно до якого буде збільшено грошове утримання військовослужбовців певних спеціальностей, які потребує сьогодні українська армія", - заявив Порошенко.

За його словами, це стосується льотчиків, десантників, спецназівців, танкістів, механіків-водіїв та інших напрямків.

"Прийнято рішення збільшити рівень грошового утримання, доплати військовослужбовцям, які виконують військові обов'язки у зоні АТО. Я доручив підняти утримання на першій лінії до 10 тис. гривень на місяць, і підвищити утримання на другій лінії до 4,5 тис. гривень", - повідомив Порошенко.