Днипро: из-за взрыва гранаты в многоэтажке погиб человек

В результате взрыва в многоэтажке в г. Днипро погиб 1 человек.

Как сообщает пресс-служба Нацполиции, сообщение о пожаре в квартире на 2-м этаже 10-ти этажного дома по ул. Тепличной поступило в полицию в семь часов вечера.

Во время осмотра места происшествия в тамбуре правоохранители обнаружили труп мужчины, личность которого устанавливается.

Фото полиции

Сейчас на месте работают сотрудники взрывотехнической службы и следственно-оперативная группа. По данному факту материал зарегистрирован в журнал единого учета.

Позже в полиции Днепропетровской области сообщили, что, по предварительной информации, причиной трагедии стал взрыв гранаты Ф-1.

Погибший - хозяин квартиры, 1956 г. р. В момент взрыва в доме находилась жена умершего, она не пострадала.