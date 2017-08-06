В Афганистане талибы убили 7 полицейских

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Воскресенье, 6 августа 2017, 01:48

В Афганистане боевики группировки "Талибан" убили по меньшей мере 7 афганских полицейских, захваченных во время боев в северной провинции Сари-Пул.

Об этом сообщили местные чиновники, передает "Радио Свобода".

Ранее 5 августа представитель провинции Забигулла Амани сообщил, что талибы захватили полицейских в городке Мирзаваланг в районе Саяд.

По словам Амани, талибы в субботу утром взяли под контроль Мирзаваланг после двух дней боев с афганскими силами безопасности.

Амани отметил, что 10 талибов, среди которых 2 лидеров исламистов, также были убиты в боях. Кроме того, еще 4 афганских военных получили ранения.

На протяжении последних месяцев группировка "Талибан" усилила наступление в Афганистане, захватив три района в провинциях Гор, Фарьяб и Пактика. Однако 4 августа афганские военные отразили многочисленные атаки талибов в стратегическом районе Герешк в провинции Гельманд.

Темы: Афганистан
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