Спецпред США по Украине встретится с Сурковым – Лавров

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Воскресенье, 6 августа 2017, 17:00

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что в ближайшее время специальный представитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер прибудет с визитом в Москву.

Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на ТАСС.

По словам Лаврова, информацию о визите Волкера в РФ подтвердил госсекретарь США Рекс Тиллерсон.

"Напомнили о том, что и президент США, и госсекретарь обещали нам, что в ближайшее время приедет специальный представитель США по украинскому урегулированию Волкер. Рекс Тиллерсон подтвердил, что такой контакт с нашим представителем Владиславом Сурковым запланирован и состоится в самое ближайшее время", - заявил Лавров по итогам встречи в Маниле с Тиллерсоном.

"Это будет интересно, потому что Волкер уже объехал немало столиц, включая Киев, Париж, Берлин, Лондон, и нам интересно, какое представление о нынешнем положении дел составил американский специальный представитель", - сказал Лавров.

Напомним, в июле спецпредставитель Госдепа США по вопросам Украины Курт Волкер побывал на Донбассе. Волкер заявил, что в США понимают, что конфликт на Донбассе - не внутренний, а именно акт агрессии РФ в отношении Украины.

Темы: США Донбасс
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