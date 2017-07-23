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Волкер: Конфлікт на Донбасі необхідно завершити якомога швидше

Неділя, 23 липня 2017, 16:32
Волкер: Конфлікт на Донбасі необхідно завершити якомога швидше

Конфлікт на Донбасі -  криза, яка потребує невідкладної уваги і яку необхідно завершити якомога швидше. 

Про це на брифінгу 23 липня заявив спецпредставник Держдепу США з питань України Курт Волкер. 

"Це не є замороженим кофліктом, це - гаряча війна", - заявив Волкер. 

"Тут є загиблі, поранені люди, знищені чи пошкоджені школи, лікарні, знищено економіку, промисловість. Я побачив високу ціну, яку було сплачено, і на лінії розмежування, і на окупованій території", - додав він. 

Волкер додав, що до кінця наступного тижня він планує зустрічі з представниками сторін "нормандської четвірки", ЄС, НАТО, ОБСЄ та з представниками Великої Британії.  

Він підкреслив, що в США розуміють, що конфлікт на Донбасі - не внутрішній, а є саме актом агресії РФ щодо України. 

"Ми бачили, як цей конфлікт почався, як він контролюється... Ми хочемо, щоб США були більш задіяні у тому, щоб розв'язати цей конфлікт, хочемо виробити стратегічне розуміння цього конфлікту, щоб мати можливість рухатися далі і відновити територію (територіальну цілісність України)", - додав Волкер. 

"Мій перший крок - побачити ситуацію на лінії розмежування, відвідати Авдіївку, інші населені пункти. Почути точку зору  місцевого  населення, поспілкуватися з людьми. Далі я спілкуватимуся з іншими сторонами цього процесу, буду вислуховувати їхню точку зору, після чого поїду у Вашингтон та даватиму певні рекомендації", - зазначив спецпредставник Держдепу США. 

Як відомо, 23 липня спецпредставник Держдепу США з питань України Курт Волкер та посол США в Україні Марі Йованович здійснюють візит в зону АТО, де відвідали штаб оперативно-тактичного угрупування "Донецьк" та Авдіївку. Там вони провели зустріч з військовими, представниками військово-цивільної адміністрації та постраждалими мешканцями міста. 

Українська правда 

Теми: ДонбасСШАРосія
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