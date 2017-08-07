Польша не получала запрос на экстрадицию Саакашвили - депутат

Ни одно из государственных учреждений Польши не получало письмо по поводу экстрадиции бывшего президента Грузии Михеила Саакашвили.

Об этом польский депутат Малгожата Госевска сообщила на своей странице в facebook, передает Грузия.Online.

Заявление депутата опубликовано в соцсети на грузинском языке.



"Сообщаем, что, несмотря на информацию, распространившуюся в грузинских медиа, ни одно из государственных учреждений Польши не получало письмо об экстрадиции бывшего президента Грузии М.С.", - написала Госевска.

"Господин президент Саакашвили находится в Польше как друг Польши и поляков, а власти и граждане Республики Польша относятся к нему с тем уважением, которого заслуживает политик, который сыграл существенную роль в установлении дружеских отношений между Польшей и Грузией", - добавила она.



Госевска отметила, что президентсво Михеила Саакашвили заслужило высокую оценку в Польше как за публичные – политические – экономические реформы, так и введение Грузии в семью стран NATO и UE, а также за продолжение того пути, который в будущем должен завершиться членством в евроатлантических структурах.



"С учетом всего этого, думаю, что при любом действии в отношении бывшего президента Грузии необходимо досконально проанализировать ситуацию, чтобы не были приняты такие решения, которые не будут одобрены в Польше", - подчеркнула Госевска.

4 августа сообщалось, что главная прокуратура Грузии обратилась к Польше в связи с визитом экс-президента Грузии в эту страну.

"Главная прокуратура обратилась к компетентным органам Польши и начаты все предусмотренные законом процедуры", - заявили в прокуратуре.

Как сообщалось, 26 июля политики от Радикальной партии заявили о том, что экс-президента Грузии и бывшего председателя Одесской областной госадминистрации лишили гражданства Украины. Государственная миграционная служба Украины подтвердила факт лишения Саакашвили гражданства.

Сам Саакашвили накануне улетел в США. Он заявил, что будет добиваться возвращения в Украину.

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