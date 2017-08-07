Польша не получала запрос на экстрадицию Саакашвили - депутат

69 просмотров
Понедельник, 7 августа 2017, 02:40

Ни одно из государственных учреждений Польши не получало письмо по поводу экстрадиции бывшего президента Грузии Михеила Саакашвили.

Об этом польский депутат Малгожата Госевска сообщила на своей странице в facebook, передает Грузия.Online.

Заявление депутата опубликовано в соцсети на грузинском языке.

"Сообщаем, что, несмотря на информацию, распространившуюся в грузинских медиа, ни одно из государственных учреждений Польши не получало письмо об экстрадиции бывшего президента Грузии М.С.", - написала Госевска.

"Господин президент Саакашвили находится в Польше как друг Польши и поляков, а власти и граждане Республики Польша относятся к нему с тем уважением, которого заслуживает политик, который сыграл существенную роль в установлении дружеских отношений между Польшей и Грузией", - добавила она. 

Госевска отметила, что президентсво Михеила Саакашвили заслужило высокую оценку в Польше как за публичные – политические – экономические реформы, так и введение Грузии в семью стран NATO и UE, а также за продолжение того пути, который в будущем должен завершиться членством в евроатлантических структурах. 

"С учетом всего этого, думаю, что при любом действии в отношении бывшего президента Грузии необходимо досконально проанализировать ситуацию, чтобы не были приняты такие решения, которые не будут одобрены в Польше", - подчеркнула Госевска.

4 августа сообщалось, что главная прокуратура Грузии обратилась к Польше в связи с визитом экс-президента Грузии в эту страну.

"Главная прокуратура обратилась к компетентным органам Польши и начаты все предусмотренные законом процедуры", - заявили в прокуратуре.

Как сообщалось, 26 июля политики от Радикальной партии заявили о том, что экс-президента Грузии и бывшего председателя Одесской областной госадминистрации лишили гражданства Украины. Государственная миграционная служба Украины подтвердила факт лишения Саакашвили гражданства.

Сам Саакашвили накануне улетел в США. Он заявил, что будет добиваться возвращения в Украину.

Читайте также: Гражданин мира. Почему Порошенко забрал у Саакашвили украинский паспорт.

Темы: Саакашвили Польша Грузия
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
Глава МИД Литвы: Саакашвили надо дать возможность защититься в суде 6 августа 2017, 18:52
Саакашвили утверждает, что ГПУ не подавала материалы о лишении его гражданства 4 августа 2017, 23:04
Саакашвили говорит, что беспрепятственно приехал в Польшу из США 4 августа 2017, 22:09
powered by lun.ua
Главные новости
На Осокорках в Киеве пьяный водитель сбил двух детей
Правозащитники требуют наложить санкции на фигурантов дела Балуха
Глава МИД Литвы: Саакашвили надо дать возможность защититься в суде
Спецпред США по Украине встретится с Сурковым – Лавров
Все новости
Опыт мам

4 мамы о том, как и почему их дети не ходят в школу

Instagram дня

Мамы поддерживают неделю грудного вскармливания